Inter aumenta dependência por Thiago Galhardo

Na noite do último domingo, o Internacional bateu o Athletico por 2 a 1 o Beira-Rio e segurou a vice-liderança do Brasileirão, fato que o colocou como o principal perseguidor do Atlético-MG na competição.

Além da importância da classificação, o duelo contra o Furacão só aumentou a dependência que o time de Eduardo Coudet tem de Thiago Galhardo, autor de um dos gols da vitória.

No total, o atacante marcou 18 gols na temporada, sendo 13 no Brasileirão. Na fase mais instável do Colorado, quando não obteve vitórias (Goiás, São Paulo e Fortaleza), Galhardo passou em branco.

O camisa 17 desencantou contra o Grêmio, em jogo que se encaminhava para uma vitória do Tricolor. Em cobrança de pênalti, Galhardo contou com a sorte, pois acertou a trave e contou com o desvio em Vanderlei para balançar a rede.

Desde então, contra Bragantino e Athletico, o atacante marcou três gols e o Inter voltou a ganhar no torneio.

O próximo desafio de Inter e Thiago Galhardo acontece nesta quarta-feira, quando a equipe de Coudet visita o Sport, na Ilha do Retiro.