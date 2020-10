Inter de Coudet marca o seu primeiro gol no Grêmio

Eduardo Coudet vai dormir um pouco mais aliviado neste sábado. Se o treinador não conseguiu quebrar o jejum de vitórias contra o Grêmio (6 partidas) ao menos viu o Colorado marcar um gol diante do maior rival.

Nos jogos anteriores, mesmo quando atuou melhor, o Internacional saiu de campo zerado. Para deixar a situação ainda mais incômoda, o argentino perdeu foi superado em quatro oportunidades.

Com a igualdade deste sábado, o placar de 2020 entre os maiores rivais do estado terminou com quatro vitórias do Grêmio e dois empates.

O próximo jogo entre Inter e Grêmio acontece no dia 24 de janeiro de 2021. O duelo será no Beira-Rio.