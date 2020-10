Inter de Milão recebe o Milan em clássico do Campeonato Italiano

O clássico entre Inter de Milão e Milan é a grande atração da quarta rodada do Campeonato Italiano. Neste sábado, as equipes se enfrentam no estádio Giuseppe Meazza, às 13h, em Milão.

O Milan terá um reforço de peso para o duelo. O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic está liberado da quarentena e pode voltar aos gramados. A escalação de Ibra vai depender da evolução de seu condicionamento físico.

O Milan divide a liderança da competição com a Atalanta com 9 pontos. A Inter de Milão é o 5º na tabela com sete pontos e busca uma vitória encostar nos rivais.

Prováveis escalações:

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Martínez.

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.