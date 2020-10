Inter ganha mais uma baixa para o Gre-Nal 428 por conta da Covid-19

O Internacional tem mais uma baixa para o Gre-Nal 428. Trata-se do lateral-esquerdo Moisés, que testou positivo para o Covid-19 e não vai atuar neste fim de semana.

Com a ausência do titular, a tendência é que Eduardo Coudet possa promover a entrada do substituto imediato Uendel.



Rodinei



Outro que deve ficar de fora por conta da Covid-19 é Rodinei. O lateral-direito também testou positivo para o vírus e ainda não foi reintegrado ao time.

Confira o provável Inter para o clássico: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo

Dourado, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández.