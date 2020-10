Inter trabalha para renovar o contrato de Saravia

Contratado a pedido do técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito Renzo Saravia é tema de discussão nos bastidores do Internacional. O seu contrato com o Inter vai até dezembro e a diretoria quer prolongar o vínculo.

Atualmente, Saravia se encontra no departamento médico por conta do rompimento dos ligamentos do joelho e a sua previsão para retornar aos gramados é apenas em 2021.

‘Há uma probabilidade grande de prorrogar o empréstimo dele. O jogador fará o tratamento em Porto Alegre e vamos buscar sua permanência’, contou Alexandre Barcellos, vice-presidente do Internacional.

Desde a sua chegada ao Inter, o lateral-direito já disputou 16 partidas e era uma peça importante de Coudet na posição.