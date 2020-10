Inter volta de viagem e já treina após vitória contra o Sport

Nada de folga no Internacional! Após a vitória contra o Sport, o Colorado voltou à Porto Alegre e já treinou nesta quinta-feira. As atividades começaram às 7h30 da manhã no CT Parque Gigante. O time já mira o próximo confronto pela competição nacional, contra o Vasco, neste domingo.

Com a vitória diante dos pernambucanos, o Inter empatou com o Atlético-MG na liderança do Brasileirão. Os dois times ainda podem ser ultrapassados pelo Flamengo nesta rodada. De qualquer forma, o time não quis perder tempo e já voltou a treinar o mais rápido possível.

O treinamento foi focado na parte física e regenerativa, tendo sido dividido entre a academia e o gramado. Nesta sexta-feira, o grupo retorna à tarde para mais um treino focado no duelo contra o Vasco.