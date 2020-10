Internacional encerra preparação para encarar o Vasco no domingo

A equipe do Internacional está pronta para enfrentar o Vasco no domingo, no Beira-Rio. Neste sábado, o elenco voltou ao CT Parque Gigante para encerrar a preparação para o confronto diante do Cruz-Maltino.

O técnico Eduardo Coudet comandou atividades técnicas e táticas no gramado para ajustar os últimos detalhes para a partida. O treinador poderá contar com o retorno de D’Alessandro, que estava suspenso no jogo passado.

O meia Marcos Guilherme fez uma projeção para o duelo diante dos cariocas. “Um desafio muito difícil. Mas nós almejamos a liderança, precisamos vencer, ainda mais em casa, onde somos muito fortes. Estamos nos preparando bem para manter essa sequência positiva”, disse o jogador.

Atualmente, o Colorado divide a liderança do Brasileirão com Atlético-MG e Flamengo, mas fica em 2º lugar por conta dos critérios de desempate. O jogo contra o Vasco será às 18h15 (de Brasília), válido pela 17ª rodada da competição.