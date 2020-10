Internacional vence Athletico-PR por 2 a 1 com mais um gol de Thiago Galhardo e segue vice-líder

O Internacional conquistou uma vitória importantíssima por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, neste domingo, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet vai a 28 pontos e permanece na vice-liderança do torneio, atrás apenas do Atlético-MG, que tem 30.



O Furacão, por sua vez, segue com 15 pontos e agora está na beira da zona do rebaixamento – só fica à frente de Bahia, 16º, e Corinthians, 17º, pelo saldo de gols.

Em campo, o Inter começou muito bem a partida e não demorou a abrir o placar.

Logo aos 7 minutos, Thiago Galhardo recebeu cruzamento, se antecipou ao zagueiro Pedro Henrique e testou firme para marcar seu 18º gol na temporada.

O Colorado manteve o ritmo, e, dominando o jogo, ampliou ainda na 1ª etapa.

Em bom cruzamento de Heitor, Abel Hernández pegou a defesa rubro-negra saindo errado em impedimento e cabeceou bonito para encobrir Jandrei.

Também por meio da bola aérea, o Athletico diminuiu: Renato Kayzer finalizou bem de cabeça e estufou as redes de Marcelo Lomba.

No 2º tempo, a partida diminuiu um pouco de ritmo e ficou morna até os 10 minutos finais.

Foi aí que o Athletico-PR partiu com tudo para cima e fez uma pressão incrível em busca do empate.

Em linda cobrança de falta, Ravanelli acertou a forquilha do gol colorado e quase igualou.

E, num lance inacreditável, Marcelo Lomba fez milagre em cabeçada de Renato Kayzer e assegurou a vitória do Internacional.

Vitória suada dos gaúchos!

Internacional 2 x 1 Athletico-PR

GOLS: Internacional: Thiago Galhardo e Abel Hernández Athletico-PR: Renato Kayzer

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Praxedes (Musto), Patrick (Pottker) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo (Yuri Alberto) e Abel Hernández (D’Alessandro) Técnico: Eduardo Coudet

ATHLETICO-PR: Jandrei; Jonathan (Walter), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard (Alvarado), Erick (Ravanelli), Christian e Léo Citiadini (Fabinho); Carlos Eduardo (Pedrinho) e Renato Kayzer Técnico: Eduardo Barros

Thiago Galhardo comemora após marcar para o Inter sobre o Athletico-PR Ricardo Duarte/SC Internacional

18º gol de Thiago Galhardo em 33 jogos pelo Inter na temporada

9º gol de Abel Hernández em 11 jogos pelo Inter na temporada

2º gol de Renato Kayzer em 4 jogos pelo Athletico-PR na temporada

O Inter finalizou 7 vezes no 1º tempo, contra 6 do Athletico-PR

O Athletico-PR terminou a partida com 54% de posse de bola

O Athletico-PR finalizou mais na partida: 14 contra 13

Classificação

– Internacional: 2º lugar, com 28 pontos

– Athletico-PR: 15º lugar, com 15 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo durante a semana.

Quarta-feira, 14/10, 21h30*, Sport x Internacional

Quarta-feira, 14/10, 21h30*, Athletico-PR x Corinthians

*horário de Brasília