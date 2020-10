Internacional x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Internacional recebe o Vasco neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o duelo de um time em busca da liderança da competição contra outro querendo voltar a sorrir após liderar brevemente a tabela, mas vir de sequência negativa. Ricardo Sá Pinto foi apresentado, mas quem comanda ainda é Alexandre Grasseli.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X VASCO

Data/Hora: 18/10/2020, às 18h15

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Praxedes), Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Abel Hernández).

Lesionado: Heitor, Musto, Boschilia e Nonato

Pendurados: Heitor, Victor Cuesta, Boschillia, Nonato e Matheus Jussa

Suspenso: Ninguém

VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)

Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior, Carlinhos e Benítez; Cano e Talles Magno.

Lesionados: Breno, Ricardo Graça, Ramon e Juninho

Pendurados: Talles Magno, Gabriel Pec, Guilherme Parede, Bruno Gomes e Fellipe Bastos

Suspensos: Cayo Tenório e Bruno Gomes.

Palpites: Na redação do LANCE!, 45% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Internacional, 20% veem um empate como o resultado mais provável e 35% aposta em vitória do Vasco.