Internada há um mês, Vanusa apresenta melhora em tratamento contra pneumonia · .

Internada há um mês no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral de São Paulo, Vanusa apresenta melhora em tratamento contra pneumonia. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (7), a cantora de 73 anos segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas com “estabilidade do quadro clínico”.

Depois de ser entubada, apresentar anemia e problemas na pressão arterial, a veterana está bem –diante das últimas ocorrências hospitalares. De acordo com os médicos Eduardo Michelin Roman e Caio Genovez Medina, a artista está consciente na UTI.

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores mantém-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição. Apresenta estabilidade do quadro clínico, consciente e respirando espontaneamente. Otimizando tratamento de fisioterapia respiratório e controle pressórico”, diz o comunicado atualizado.

Em recente declaração à imprensa, Rafael Vanucci, filho da cantora, esclareceu alguns pontos sobre a saúde de sua mãe, que foi internada em 5 de setembro por causa de uma pneumonia. “Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Tudo piorou há cerca de cinco anos quando ela foi afetada pela bactéria, a H. pylori, contraída ao tomar água”, informou.

“Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 quilos e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada, e as medicações passaram a não fazer mais efeito”, explicou.

A doença de Vanusa já foi apontada como mal de Alzheimer, mas não existe esse diagnóstico. Segundo Vanucci, os médicos explicaram que ela sofre de uma síndrome demencial, que é caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais.