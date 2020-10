Internado por 4 dias com Covid-19, Neto deixa hospital e diz que está recuperado · .

O apresentador e comentarista Neto, da Band, recebeu alta médica do hospital São Luiz, unidade do Morumbi (zona sul de São Paulo), onde foi internado às pressas no último dia 7 de outubro por conta de complicações da Covid-19. Hospitalizado às pressas, ele comemorou a volta para sua casa neste domingo (11) e afirmou que está recuperado.

“Rapaziada, primeiro quero agradecer demais o hospital São Luiz, agradecer a todo mundo pelas orações. Já estou na minha casa e superbem. Estou bem para caramba! Já pronto para outra, pronto para trabalhar, pronto para fazer Os Donos da Bola e o Baita Amigos [seus programas na Band e no BandSports] e já na minha casa. Que saudade da minha casa”, disse Neto em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

O ex-jogador passou quatro dias na unidade médica. Neto disse que foi tomar injeções e os medicamentos relacionados ao tratamento da Covid-19. Na ocasião, o apresentador já havia dito que seu estado de saúde era bom e que já estava pensando em voltar à TV logo.

“Obrigado aos médicos, enfermeiros, a todos vocês pelas orações, e até aqueles que falaram coisas que não deveriam. Um beijo. Eu amo a minha família”, completou o apresentador. Na sequência, ele mostrou o almoço em família que estava tendo neste domingo.

Neto testou positivo para o novo coronavírus em 30 de setembro. Dias depois de ser diagnosticado, ele reconheceu que subestimou a doença em um relato que foi publicado em seu blog.

O comentarista esportivo contou que sentiu “dores agudas dos pés à cabeça” e afirmou que os sintomas são “dez vezes piores do que uma entrada dura de um zagueiro”.

Sandra Nicolau, mulher do ex-jogador, revelou que após o diagnóstico do marido, a família inteira havia testado positivo para Covid-19. Ela e as crianças, Julio e João Vitor, passaram então a ficar isolados todos em casa. Antes disso, Neto estava isolado em um quarto do imóvel em que vivem. A influenciadora digital relatou que perdeu o olfato e o paladar, e as crianças ficaram assintomáticas.

Apesar de se mostrar recuperado, Neto ainda não tem data para voltar à TV. Para cumprir a quarentena desde que contraiu o Sars-Cov-2, que é de 14 dias, ele deve permanecer afastado ao menos até a próxima quarta-feira (14). O apresentador comanda Os Donos da Bola, na Band, e o Baita Amigos, exibido no BandSports.