Internautas avaliam transmissão de jogo da Seleção na TV Brasil

A Seleção Brasileira visitou o Peru, na noite desta terça-feira, em jogo válido da 2ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Sem a transmissão da TV Globo, que comprou os direitos somente para os jogos da Seleção como mandante, a partida foi exibida pela TV Brasil para todo o país, após a CBF intervir de última hora.

Em nota divulgada uma hora antes do início do jogo, a entidade destacou que “aguardou até o último momento pelo desfecho das negociações, que se estenderam até a tarde desta terça-feira, entre as emissoras brasileiras de TV aberta e a empresa detentora dos direitos da partida, que pertencem originalmente à entidade mandante do jogo, a Federação Peruana de Futebol, através de sua representante, a GolTV Peru”.

Nas redes sociais, os internautas foram avaliando a transmissão ao longo da partida. Entre os principais comentários, a narração e a qualidade da imagem foram criticadas.

Veja mais reações abaixo:

Jogo do Brasil com transmissão da TV Brasil. Stonks 🤝 — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) October 13, 2020

tamo assistindo a um jogo do brasil sem torcida e transmitido pela tv brasil que ano bizarro — instagram: @brunopredolin (@pagalanxe) October 14, 2020

Esse narrador da TV Brasil é zoado. — William Castro (@William_Castro) October 14, 2020