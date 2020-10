Internautas denunciam PlayPlus para Xerife do Consumidor · .

Jorge Wilson, mais conhecido como o Xerife do Consumidor na Record, recebeu diversas denúncias sobre o serviço do PlayPlus em suas redes sociais por parte do público de A Fazenda 12. Ele é advogado especialista em direito do consumidor e possui um quadro no Cidade Alerta para solucionar casos de clientes enganados.

A onda de reclamações foi incentivada por Tati Martins e Marcelo Carlos, apresentadores do canal WebTVBrasileira. O casal, que entrevistava os eliminados do programa ao lado de Lucas Salles na live semanal que acontece no YouTube oficial do reality, foi dispensado pela Record em 2019 após acusar Rodrigo Carelli de manipular resultados em A Fazenda 11.

Em uma live da WebTVBrasileira no sábado (3), Tati ironizou o fato de o quadro de Wilson ter ido ao ar no Cidade Alerta, exibido logo antes do início de A Fazenda 12. A edição do dia costuma exibir todas as partes que o PlayPlus corta das festas de sexta-feira, o que deixa os assinantes revoltados todas as semanas.

“Você que não assina o PlayPlus, não se preocupa, não está perdendo nada. Tudo que passou na edição, que vocês não viram, nós assinantes também não vimos”, relatou a apresentadora. Em seguida, Marcelo divulgou as redes sociais de Wilson para os internautas denunciarem o serviço de streaming da Record, que promete mostrar tudo o que acontece ao vivo 24 horas, mas filma a porta do banheiro durante a festa.

“Gostaria de saber se o senhor realmente trabalha em defesa do consumidor ou se a defesa é seletiva, pois trabalha em um canal que faz propaganda enganosa (art.66 do CDC) ao afirmar que se o consumidor assinar o PlayPlus, terá o direito de ver ‘tudo 24 horas’, o que não acontece”, reclamou um internauta identificado como Edinho Amaral.

Internautas denunciam PlayPlus no Instagram do Xerife do Consumidor, da Record

“Gostaria de solicitar que o senhor tivesse a empatia de defender os consumidores lesados pela Record, que não cumpre o que é oferecido”, continuou Amaral. “Gostaria de fazer uma denúncia sobre o PlayPlus, aplicativo de entreterimento da Record. Que eles entreguem o que é prometido, que é mostrar o conteúdo que estamos pagando”, comentou a internauta Fatima Cristina Torres.

As reclamações no Instagram do Xerife do Consumidor foram tantas que ele não conseguiu ignorar e começou a responder os internautas pedindo que enviassem uma mensagem direta com nome completo e telefone para contato.

“Poderia me falar mais sobre a situação? Estou à disposição, conte sempre comigo”, escreveu ele em diversas respostas.

Confira abaixo a live da WebTVBrasileira que incentiva as denúncias no perfil de Jorge Wilson:

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com análises sobre o reality show A Fazenda 12.