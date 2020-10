Internautas dizem que jornalista mulher da RecordTV teria insinuado culpa da vítima em caso Robinho

Internautas relataram através do Twitter que a jornalista Carla Cecato, apresentadora do ‘Fala, Brasil’, da ‘RecordTV’, teria tentado minimizar a culpa de Robinho, que foi condenado em primeira instância pela participação em ato de violência sexual contra uma mulher em uma boate na Itália.

Nenhuma das postagens deixam claro literalmente as palavras utilizadas pela âncora da atração, mas os inúmeros relatos afirmam que Carla teria tentado justificar que muitas mulheres participam de atos similares por livre e espontânea vontade, minimizando a culpa do jogador.

– Carla Ceccato tem as piores colocações possíveis no ‘FalaBrasil’ sobre o caso de estupro cometido pelo Robinho. Meu total repúdio a quem tenta amenizar a situação a todo custo, citando no jornal que “muitas mulheres cavam escândalos” com jogadores de futebol para ganhar dinheiro – afirmou uma internauta.

O perfil oficial do programa compartilhou apenas o trecho em que o colunista Cosme Rimole participa e cita que Carla destacou que Robinho já teria sido acusado em outro caso, sendo inocentado. O jornalista apontou diferenças entre os casos.

– O futebol não aceita mais esse tipo de coisa. A Carla lembrou bem, que ele já foi acusado de ter estuprado uma mulher e ficou comprovado que ela queria promoção, mas agora não. Ele mesmo com as escutas que a policia italiana fez, ele mesmo se condenou – afirmou.

Veja alguns comentários:

Na reportagem completa a apresentadora tenta minimizar o ato criminoso do Robinho , dizendo que a mulher estava embreagada. O comentarista colocou ela no devido lugar dizendo que o Robinho não teve postura de homem crime é crime, e ele foi condenado por estupro — Manoel Silva (@ManoelS49719933) October 17, 2020

Achei um pouco tendenciosa as falas da repórter, esses tipos de questionamentos que ela fez (e que mtas pessoas fazem) faz com que muitas vítimas tenham medo de denunciar seus abusadores, com medo de não acreditarem. — ~𝕵𝖚𝖘𝖙 𝖒𝖊~ (@apenaseunott) October 17, 2020

Lamentável o posicionamento da jornalista Carla durante essa reportagem ao tentar desmerecer o caso, ao fazer comparação com mulheres que concordam em fazer sexo com vários homens conforme ela disse que leu no livro da Andressa Urach e querem se promover! Pra que falar isso? — Jacque Souza (@jdizros) October 17, 2020

🤮Carla Ceccato tem as piores colocações possíveis no #FalaBrasil sobre o caso de estupro cometido pelo Robinho. Meu total repúdio a quem tenta amenizar a situação a todo custo, citando no jornal que “muitas mulheres cavam escândalos” com jogadores de futebol para ganhar dinheiro — Géssika Costa (@gessikacoast) October 17, 2020

#FalaBrasil apresentadora está saindo na defesa do Robinho e metendo pau das mulheres, homem machista é é uma desgraça agora uma mulher machista é muita radiação. — Duvidando de tudo e do Bolsonaro. (@BaymaNaldo) October 17, 2020

Nem acreditei no que eu tava vendo, tive que mudar de canal — Emilly (@emillysuelyoli) October 17, 2020

Que apresentadora machista e equivocada, difícil chamar de jornalista. Uma mulher tentar justificar estupro de outras mulheres é tão deprimente. O entrevistado foi tão lúcido ao confrontá-la. #falabrasil — gess (@gsslyt) October 17, 2020

Assistindo Fala Brasil na Record e perplexa com a posição das jornalistas MULHERES sobre o caso Robinho! Levantando a questão da vítima ser prostituta e estar ciente do que poderia acontecer. Absurdo! Ainda dizer que jogadores se envolvem neste tipo de situação por acaso… — Fernanda Borba (@nandasib) October 17, 2020

Entre uma das piores frases foi “o conteúdo da conversa dele no caso na Itália vazou e o que pesou foi o tom usado”. Amada? Sério? — Laura (@__melolaura) October 17, 2020

Assistindo o FALA BRASIL e vendo uma jornalista querendo justificar um estupro contra uma Mulher….Carla cecato…tome vergonha! #falabrasil # — IZABELA (@euizabelagama) October 17, 2020