Internautas repercutem retorno de Robinho ao Santos

Robinho está de volta ao Santos. O jogador, de 36 anos, foi anunciado na noite deste sábado, e chega sem custos. O atacante estava livre no mercado e fará a sua quarta passagem na Vila Belmiro. Nas redes sociais, o Alvinegro anunciou o jogador com a chamada ‘The Last Pedal’, fazendo referência a série ‘The Last Dance’, sobre o Chicago Bulls de Michael Jordan, em 1998.

O anúncio, no entanto, não foi bem recebido nas redes sociais. Em 2017, o jogador foi condenado a nove anos de prisão, na Itália, por estupro (em 2013), na época em que defendia o Milan. A contratação de Robinho foi vista como ato de hipocrisia do Santos, já que o dia 10 de outubro celebra o Dia Nacional de Luta contra Violência à Mulher.

Robinho, condenado por estupro na Itália, foi contratado pelo Santos. Não apenas acusado. Condenado. E ainda assim tem gente relativizando a situação. Homens cometem crimes de violência contra mulher e seguem sua vida normalmente. Até quando? — Quebrando o Tabu (@QuebrandoOTabu) October 11, 2020

Robinho não é acusado de estupro. É ESTUPRADOR CONDENADO. Santista que quer sua volta é cúmplice. — Príncipe Vidane MELOCOTON ORIGINAL (@principevidane) October 10, 2020

VOCÊ SABIA? O Santos Futebol Clube é o único time da série A que tem dois estupradores condenados. Cuca (técnico, condenado na Suíça) e Robinho (recém contratado, condenado na Itália). — ؘ (@rubrnegra) October 10, 2020