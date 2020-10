Internautas se revoltam após Carioca fazer blackface em A Fazenda 12 · .

O humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, gerou revolta nas redes sociais na noite da última quinta-feira (15), após fazer blackface no seu quadro em A Fazenda 12, da Record. A ideia dele era zombar de Luiza Ambiel, que teve um envolvimento conturbado no passado com o cantor de pagode Luiz Carlos, que é negro.

O comediante pintou o rosto, colocou peruca de cabelo crespo e incluiu na caracterização um nariz avantajado. Tudo para fazer referência às características do vocalista do grupo de pagode Raça Negra. Ele ainda cantou uma paródia da música É Tarde Demais, sucesso na época do rompimento dele com a ex-banheira do Gugu.

A peoa, aliás virou assunto entre os fãs da atração após se incomodar com Lidi Lisboa e Tays Reis cantando o hit do conjunto de Luiz Carlos. Ela encarou a cantoria das duas como uma possível provocação.

“Justo a música que o Carlos ficou falando que ele fez para mim, entendeu? Vai falar que é coincidência? Tanta música para cantar e vai cantar bem alto, e eu estou ali, com os meus palitinhos, resolvendo o negócio da limpeza!”, disse Luiza, que começou a chorar logo em seguida.

Na manhã desta segunda-feira (16), o nome de Carioca ainda estava entre os assuntos mais comentados do Twitter pela enxurrada de críticas que recebeu do público.

Confira abaixo a repercussão negativa do assunto:

como faz para eliminar o Carioca depois desse Black face em pleno século 21? #EliminacaoAFazendapic.twitter.com/AstL0GTWvl

— ele faz o blue deleh🕘 (@neemiassena) October 16, 2020

meu deus o lixo do carioca fazendo Black face #EliminacaoAFazendapic.twitter.com/QN6AzQAukl

— Felipe Alcântara (@eifelipee) October 16, 2020

Carioca fez blackface no quadro ruim dele em #EliminacaoAFazenda. Um desserviço inaceitável. Em pensar que, antes de ir para o ar, isso passou por outros profissionais… Ninguém impediu. pic.twitter.com/A8y0jffosM

— Leonardo Torres (@leonardotorres) October 16, 2020

Eu vendo o carioca com black face na tv em pleno 2020 #EliminacaoAFazenda#AFazenda12pic.twitter.com/wJQUbEKvkM

— Ramonsacramentto (@Ramonsacrament5) October 16, 2020

Mores, em pleno 2020 0 Carioca fazendo Black face e o povo achando graça!! Isso não é piada #EliminacaoAFazendapic.twitter.com/RIbkkAJ8yA

— ₒ ₜₐₗ dₒ ⱼₕₒw (@_iamjhow__) October 16, 2020

pera o carioca se pintou de negro????? puts a noção enfiou no cu #AFazenda12#EliminacaoAFazendapic.twitter.com/udnFkwyHbs

— A Fazenda 12 (@tudoafazenda12) October 16, 2020

Quando vc pensa q o carioca n pode piorar ele vai la e faz Black face #EliminaçãoAFazenda#AFazenda12pic.twitter.com/TH5P6ySY3T

— Chrystian (@ChrystianK12) October 16, 2020

o blackface de humorista carioca pic.twitter.com/njqYp5vCyY

— projetinho de alcione (@feliperochacu) October 16, 2020

Carioca faz blackface e record não faz nada sobre isso #RecordRacista

— Fuuh! (@iam_fuuh) October 16, 2020

O que é blackface?

O blackface é uma prática muito conhecida há 200 anos e trata-se de pintar a pele de cor diferente. Contudo, ela sempre foi usada para ridicularizar pessoas negras com o intuito de entreter os brancos.

Estereótipos negativos vinham associados às piadas, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Ele se torna ofensivo por pregar estereótipos negativos sobre negros, o que configura racismo.

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#13 – Quem são os protagonistas de A Fazenda 12?” no Spreaker.