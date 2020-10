Intérprete de Louro José, Tom Veiga se separa da mulher 9 meses após casamento · .

Famoso por interpretar o Louro José, Tom Veiga se separou de Cybelle Hermínio Costa, com quem se casou em janeiro deste ano. A relação chegou ao fim após nove meses da cerimônia realizada no Rio de Janeiro, antes da pandemia da Covid-19. O parceiro de Ana Maria Braga no Mais Você voltou a morar em São Paulo, enquanto a ex está no Rio.

As informações foram divulgadas pelo jornal Extra e confirmadas pela empresária, que revelou estar separada de Veiga há um mês. “Sim, estamos separados há um mês já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim”, afirmou Cybelle.

Questionada sobre a possibilidade de uma reconciliação, a empreendedora declarou que da parte dela será impossível.

Este é o segundo divórcio de Tom Veiga, que já foi casado por 14 anos Alessandra Veiga, mãe de sua filha. O primeiro casamento terminou em 2018, mesmo ano em que o Louro José assumiu o relacionamento com Cybelle.