iPad Air 2020: o que dizem os primeiros reviews

A Apple começa a enviar nesta semana o novo iPad Air (2020), disponível para pré-compra desde o último mês, quando foi lançado. O aparelho já conta com algumas análises, onde surpreende pelo seu desempenho e escolhas de design, principalmente quando comparado ao seu antecessor. O modelo deste ano conta com um novo processador, Touch ID no botão de liga/desliga e entrada de carregador em formato de USB-C.

Novo modelo possui suporte para Apple Pencil e Magic Keyboard. (Fonte: The Verge / Reprodução)Fonte: The Verge

O iPad Air 2020 segue os passos do iPad Pro, com um design mais moderno com bordas finas, lados achatados e sem a presença do clássico botão home. O modelo chega também em uma seleta variedade de cores pasteis, que proporcionam um certo aspecto retrô à sua estética, como afirma Phillips Tracy, da Laptop Mag. A nova versão do aparelho conta com um display melhorado em relação ao seu predecessor, contudo, sem suporte para a tecnologia 120Hz ProMotion, proprietária da marca, que conferiria uma melhor fluidez e taxa de atualização de quadros em sua tela.

A nova versão conta com o mesmo processador encontrado no iPhone 12, o poderoso A14 Bionic, que permite a execução de 11 trilhões de operações por segundo. Dessa forma, como afirma o MacWorld, o iPad Air de 2020 se configura como uma excelente alternativa para os usuários que não necessitam de todo poder do iPad Pro, sendo capaz de realizar qualquer atividade atual com o modelo, garantindo performance também para os próximos anos.

O iPad Air 2020 já está disponível para compra no Brasil, com preços que variam entre R$ 6.999 para os modelos mais básicos e até R$ 8.699 para os modelos com mais armazenamento.