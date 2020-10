IPCA tem maior alta para setembro em 17 anos

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)sofreu a maior alta em setembro desde 2003. A alta foi de 0,64% e foi empurrada pela alta nos preços dos alimentos. Os dados foram divulgados no fim da semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE fez associação do aumento com o pagamento do auxílio emergencial e aumento das exportações de alguns produtos. Quando considerado o acumulado de 12 meses até setembro, o IPCA teve alta de 3,14%; quando levado em conta os 12 meses até agosto, a alta foi de 2,44%.

Os especialistas previam inflação de 0,54% em setembro quando comparado com agosto e de 3,03% nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com o IBGE, a maior variação foi notada nos itens de alimentação e bebidas, com aumento de 2,28%, após ter subido 0,78% em agosto. Os destaques nos alimentos ficaram por conta do óleo de soja, arroz, tomate e leite longa vida.

Pedro Kislanov, gerente da pesquisa do IBGE, falou sobre o impacto do auxílio nos preços dos itens de alimentação. “A gente tem o auxílio emergencial pressionando os preços dos alimentos, assim como o câmbio, que estimula exportações e restringe a oferta doméstica”, disse ele.

Também houve alta nos preços de artigos de residência, de +1%, de transportes, de +0,7%, e de habitação, de +0,37%.