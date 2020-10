iPhone 12: conheça detalhes das câmeras de todos os modelos

Nesta semana, a Apple anunciou os novos aparelhos da linha iPhone 12 cheios de novidades para capturar fotos e vídeos. Cada modelo possui um conjunto distinto de sensores e capacidades técnicas que os distingue e também justifica a diferença de preço.

iPhone 12 Mini e iPhone 12: duas câmeras

Os modelos iPhone 12 Mini e iPhone 12 trazem dois sensores de câmeras cada um. O sensor principal ainda traz os mesmos 12 MP de modelos anteriores, mas ele conta com aprimoramentos importantes.

Agora, o sensor conta com lente de sete elementos e abertura f/1.6; isso significa capacidade de percepção de luz até 27% maior, que melhora as fotos em baixa iluminação. O segundo sensor também tem 12 MP, mas é ultrawide, com ângulo de 120°, abertura f/2.4 e lente de cinco elementos.

Fonte: Apple/DivulgaçãoFonte: Apple/Divulgação

Ambos os sensores possuem o sistema de fotografia computacional “Deep Fusion”, e também o recurso de Modo Noturno. Outras características incluem o Smart HDR 3 (para fofos) e o HDR combinado com Dolby Vision (para vídeo em 30 FPS).

iPhone 12 Pro: três câmeras + LiDAR

O iPhone 12 Pro possui os sensores já citados e adiciona um sensor telefoto, somando três câmeras ao todo. Essa terceira câmera tem abertura f/2.0, capacidade telefoto de 52 mm e recurso Deep Fusion.

Fonte: Apple/DivulgaçãoFonte: Apple/Divulgação

A maior diferença, no entanto, fica por conta do sensor LiDAR, que promove uma melhora significativa no desempenho de fotos capturadas em baixa luminosidade (foco automático seis vezes mais rápido), além de fotos retrato em ambientes escuros.

Há ainda novos recursos, como o zoom óptico de 2x e digital de 10x, e vídeos com HDR e Dolby Vision capturados a 60 FPS.

iPhone 12 Pro Max

Fonte: Apple/DivulgaçãoFonte: Apple/Divulgação

O iPhone 12 Pro Max traz os mesmos sensores dos modelos anteriores, mas com especificações mais avançadas: