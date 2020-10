iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max chegam por mais de US$ 999

Nesta terça-feira (13), a Apple realizou um evento online para apresenta sua nova família de iPhones. Os modelos mais parrudos são o iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

As telas de 6,1 e 6,7 polegadas deixaram os modelos maiores do que os do ano passado. As versões Pro do iPhone 12 também contam com Ceramic Shield na parte frontal e vidro matte texturizado

e estrutura de aço inoxidável.

A câmera tripla tem um sensor wide 47% maior do que o seu antecessor, melhorando o desempenho em baixa luz. Todos os sensores possuem 12 MP, mas a teleobjetiva tem abertura ƒ/2.0 no iPhone 12 Pro e ƒ/2.2 no iPhone 12 Pro Max. Além disso, a versão Max tem zoom digital até 12x contra 10x da versão Pro. Além disso, os novos aparelhos serão capazes de gravar vídeos em HDR com Dolby Vision até 60 fps.

Outras especificações incluem a presença do sensor LiDAR, chip A14 Bionic e 5G. O iPhone 12 Pro será vendido nos EUA por preços a partir de US$ 999, enquanto a versão Pro Max custará a partir de US$ 1.099.

iPhone 12 Pro

Tela: 6,1 polegadas Super Retina XDR OLED

Câmera traseira: 12 MP (wide) + 12 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR

Câmera frontal: 12 MP com FaceID

Armazenamento interno: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Peso: 187 gramas

Chip: A14 Bionic

Cores: Prateado, grafite, dourado, azul-Pacífico

iPhone 12 Pro Max

Tela: 6,7 polegadas Super Retina XDR OLED

Câmera traseira: 12 MP (wide) + 12 MP (telefoto) + 12 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR

Câmera frontal: 12 MP com FaceID

Armazenamento interno: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Peso: 226 gramas

Chip: A14 Bionic

Cores: Prateado, grafite, dourado, azul-Pacífico



Fonte: Tecmundo