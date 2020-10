iPhone 12 tem detalhes vazados; veja o que esperar

Poucos dias antes do evento oficial, um vazamento antecipou grandes informações sobre os novos iPhone 12. O perfil conhecido como @Kang, na Weibo, levou à internet detalhes sobre os próximos modelos Apple, incluindo tamanhos, preços, variantes e as possíveis deficiências logo no lançamento.

Segundo @Kang, serão lançados quatro diferentes modelos do iPhone 12, dentre eles, uma versão Mini, mais barata e consideravelmente menor que os demais, com 5,4’’ de tela; o iPhone 12 padrão de 6,1’’; 12 Pro contaria com 6,7’’ e o Pro Max teria 6,7’’.

Em todos os casos, o display é categorizado como tela Super Retina XDR, e o site GSM Arena espera que sejam fortalecidos com o Gorilla Glass Victus. Já nas câmeras, o iPhone 12 Mini e o padrão seriam equipados com duas câmeras, enquanto os demais continuam com conjunto triplo.

O iPhone 12 Mini, 12 Pro e 12 Pro Max, respectivamente.Fonte: GSM Arena/Reprodução

Neste caso, as versões mais baratas teriam a combinação de um sensor regular e um ultrawide, ambas com abertura f/1.6; enquanto os modelos Pro seriam acompanhados por câmeras ultrawide, telefoto e o aguardado sensor LiDAR.

A conectividade

O recente vazamento apontou que todos os novos iPhones 12 terão uma versão com 5G, mas somente as versões dos EUA serão compatíveis com o mmWave. Contudo, mesmo que não sejam compatíveis com as altíssimas frequências do 5G, consumidores poderão aproveitar o que a Apple teria batizado de “Smart Data Mode”.

“Todos os modelos de iPhone 12 serão 5G. Até o momento, apenas os modelos dos EUA aceitarão o padrão de ondas milimétricas”, mencionou. Colocando os smartphones da Apple para trás quando essas altas frequências se tornarem populares internacionalmente.

GSM Arena/Reprodução

O Smart Data Mode poderia ser aplicado nas aplicações em primeiro e segundo plano. Enquanto o usuário do iPhone 12 está fazendo download de vídeos e assistindo a conteúdo no app principal, os secundários utilizam a faixa 4G para obter atualizações menos importantes — o que pode gerar considerável economia de energia em experiências reais.

Preço e disponibilidade

De acordo com o vazamento na Weibo, o iPhone 12 Mini e a versão padrão sairiam por US$ 699 e US$ 799, respectivamente — ambos equipados com 64 GB de armazenamento, mas com variantes de 128 GB e 256 GB. Já as versões do iPhone 12 Pro começariam na casa dos US$ 199 no iPhone 12 Pro, e US$ 1.099 no 12 Pro Max. Neste caso, o armazenamento começaria com 128 GB e haveria opções com 256 e 512 GB.

Já o lançamento, espera-se que todos os modelos sejam revelados no próximo evento da Apple, marcado para dia 13 de outubro. O iPhone 12 Mini deve ter vendas iniciadas no mesmo dia, enquanto os demais seriam vendidos a partir do dia 23.