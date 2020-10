IR 2020: Receita abre consulta ao lote residual de restituição amanhã

O lote residual será no valor de R$ 560 milhões para um total de 273.545 contribuintes.

Nesta sexta-feira (23), a Receita Federal abrirá, às 10 horas, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda 2020.

De acordo com o órgão, o pagamento será realizado no dia 30 deste mês. O lote residual será no valor de R$ 560 milhões para um total de 273.545 contribuintes.

O contribuinte pode verificar se a declaração foi liberada através do site da Receita Federal. Também é possível conferir se há alguma inconsistência na declaração e fazer a regularização pelo portal e-CAC, menu Meu Imposto de Renda.

Você Pode Gostar Também:

Caso a restituição tenha sido liberada, mas o valor não for creditado, a Receita informa que o contribuinte deve entrar em contato com a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer instituição bancária.

Ao realizar a consulta do IR 2020, o contribuinte será informado: