Irmã de CR7 chama de ‘fraude’ diagnóstico de Covid-19 do craque

A veracidade do teste de Covid-19 de Covid-19 vem sendo questionada pela irmã do craque, Katia Aveiro. Pelas redes sociais, ela classificou o diagnóstico positivo do irmão como “maior fraude que assistiu desde que nasceu”.

Na última terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou o resultado dos exames de CR7, um dia antes da partida da Seleção de Portugal contra a Suécia, pela Liga das Nações. O português foi Isolado e está assintomático.

– Se tem que ser Cristiano Ronaldo a fazer acordar o mundo, tenho que dizer que este português é mesmo um predestinado, um enviado de Deus. Obrigado! Acredito que hoje uns bons milhares vão passar a acreditar tanto nesta pandemia, nos testes, nas medidas tomadas, como eu… Maior fraude que assisti desde que nasci. Uma frase que li hoje e aplaudi de pé: Já chega que fazer o mundo de fantoche. Alguém abre os olhos, por favor – escreveu Katia nos Stories de seu Instagram.

Cristiano Ronaldo participou dos empates sem gols de Portugal com a Espanha e França, nos últimos dias. Além dele, o zagueiro José Fonte e do goleiro Anthony Lopes foram os outros atletas portugueses que já testaram positivo na seleção.