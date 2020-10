IRPF: Receita Federal envia HOJE cartas para quem caiu na malha fina

Nesta quinta-feira (29), um total de 334.338 contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física que possuem a declaração retida na malha fina receberão cartas da Receita Federal. Na carta, será solicitado ao contribuinte que verifique as pendências no processamento da declaração e faça as correções.

As correspondências serão enviadas até o dia 1º de novembro para os contribuintes que podem autorregularizar-se. O contribuinte que foi intimado ou notificado pela Receita Federal a prestar esclarecimentos não receberá a correspondência.

Dentre os principais motivos que levam os contribuintes à malha fina do Imposto de Renda está a omissão de rendimentos, seja do titular ou de seus dependentes. É comum esquecer, por exemplo, de informar um bico feito no ano-base, ou deixar de informar a bolsa-auxílio que o filho recebe no estágio.

Vale salientar que, informar gastos com saúde que não possam ser comprovados ou que constam dados diferentes dos que foram declarados pelo médico também é um dos principais motivos.

Para verificar a situação perante o Fisco, o contribuinte pode consultar o extrato da declaração através do site da Receita. Ao acessar, o contribuinte deve clicar no menu “Onde Encontro?”, na opção “Extrato da DIRPF (Meu Imposto de Renda)”, utilizando código de acesso ou uma conta Gov.br.

Passo a passo para retificar no programa