Belo, 46 anos, tem recebido muitas críticas nas redes sociais por ter feito um show para oito mil pessoas em plena pandemia. O artista se apresentou na comunidade Vila do João, no Rio de Janeiro, no último sábado (10), e o local virou ponto de aglomeração, o que o levou a ser chamado de “irresponsável” por fãs.

O marido de Gracyanne Barbosa foi a atração principal do Baile da VJ, que acontece na Maracanã do Funk, como é conhecida pelos moradores da comunidade que integra o Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Belo reuniu oito mil pessoas em seu show em plena pandemia.

Nas redes sociais, a aglomeração causada pelo pagodeiro não agradou. Nas gravações que circulam na internet, parte da equipe do artista aparece com máscara no palco. Já o cantor, por sua vez, se apresentou sem a proteção facial.

“Tinha que ser preso”, criticou Jennifer Martinez. “Sem noção”, opinou Denise Toledo. “Que cara irresponsável. Falta de respeito com pessoas que morreram nessa pandemia, com as pessoas que estão respeitando o isolamento social e com artistas que estão tendo que se virar como podem. Isso aí não pode ser denunciado e rolar uma multa para ele?”, questionou Diego Ferrarezi.

O . entrou em contato com Alfredo Santana, empresário de Belo, que minimizou a enxurrada de críticas dizendo haver “outras notícias” como o “povo passando fome”.

Veja vídeos e fotos do show de Belo:

Só quem curte o Maracanã do funk bailão da VJ vai curtir e compartilhar esse vídeo lindo show do Belo🥰😍🥰 pic.twitter.com/OgD6KWTspu

— 💥 BAILE DA VJ 💥 (@BAILEDAVJOFC) October 11, 2020

Ver essa foto no Instagram Dia 10/10 Uma publicação compartilhada por Bailedavjoficial (@bailedavjoficial) em 22 de Set, 2020 às 5:12 PDT

Confira repercussão nas redes sociais:

Sem noção !

— Denise Toledo (@DeniseToledo) October 13, 2020

Tinha q ser preso

— Jennifer Martinez (@jenniferm1908) October 14, 2020