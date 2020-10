A reprise de Chiquititas (2013) pelo SBT trouxe à tona uma questão para o elenco da novelinha: o valor repassado aos atores pela exibição. Eric Surita, intérprete de Beto no folhetim, reclamou publicamente do cachê e saiu em defesa dos colegas. “O valor é irrisório”, diz.

À frente do programa Stand Up, na rádio Jovem Pan, o radialista de 28 anos desabafou sobre o repasse em meados de setembro. “Os direitos de transmissão de Chiquititas vão até 2071. Você sabe o que os artistas ganham com isso? Quase nada”, declarou ele na ocasião.

Ele aproveitou para mandar um recado direto para o ex-patrão, Silvio Santos. “Vocês estão comprando a Libertadores. Estão cheios da grana. Agora, os meus amigos que fizeram a novela estão todos ferrados”, observou.

A reclamação de Surita vai de acordo com outra queixa que repercutiu na imprensa, feita por Maria Zilda Bethlem. Recentemente, a veterana declarou que recebeu apenas R$ 237 pela reprise de Mulheres Apaixonadas no canal Viva, o que levantou a polêmica. Para o ator, os artistas precisam agir.

“Creio que a classe artística deve, sim, se unir, debater e questionar esse assunto cada vez mais, para não ficar refém de um longo contrato, o qual satisfaz muito mais o contratante do que propriamente o contratado”, aponta ele em entrevista ao ..

“É muito difícil, pois recusar um trabalho de uma grande emissora também é recusar visibilidade na grande mídia. [Na rádio,] Falei em tom de brincadeira. Afinal, assinamos um contrato do qual temos direitos de imagem nessas reprises. O valor é irrisório. Porém, foi acordado, previamente, entre as partes”, pondera.

Por outro lado, a reexibição no SBT também reanimou o time de admiradores do artista, que antes do folhetim foi apresentador da TV Globinho (2000-2015). Nas redes sociais, os chiquifãs invadiram o perfil do radialista. “Sempre comentam comigo sobre a novela estar no ar. Muitos fã-clubes da trama voltaram a me marcar em postagens. É incrível como essa novela é um sucesso”, comemora.

Papo sério na rádio

Desde maio, após maior disponibilidade dos testes de Covid-19, Surita voltou a trabalhar presencialmente na Jovem Pan. Por causa da rotina puxada, ele não consegue acompanhar o repeteco no SBT. Mas se lembra com carinho de Beto, um galã mulherengo.

Por causa dessa personalidade, Beto teve um relacionamento complicado com Clarita (Letícia Navas) na primeira fase da trama. “Ele aprendeu muito durante o enredo da novela. Mas se eu, Eric, pudesse dar um conselho à molecada, é que os adolescentes devem demonstrar os sentimentos e sensibilidade para não cederem a certas pressões sociais”, sugere.

O discurso sério do apresentador retoma outra declaração que ele deu em julho último. Eric gerou polêmica ao falar que foi expulso de casa pelo pai, Emílio Surita, após se assumir bissexual.

Na época, ele emitiu um esclarecimento dizendo que todas as pessoas são “bissexuais em algum grau” e pediu que o público entendesse que a questão seria resolvida em “foro íntimo”.

Do episódio, ele diz ter tirado uma lição. “Quanto menos exposição, mais saúde mental. Acho que isso é que fica. Eu morei dois anos fora do país, e passei a valorizar mais ainda a minha vida privada”, reflete.

Disposto a usar seus holofotes para uma boa causa, o comunicador aproveitou o Setembro Amarelo para endossar uma campanha de conscientização sobre assuntos considerados tabus. No mês passado, ele descobriu ser portador de um transtorno chamado ciclotimia, em que a pessoa alterna momentos de depressão e euforia subitamente.

Diante do diagnóstico, ele falou sobre saúde mental no especial Pessoas Precisam de Pessoas, da rádio Jovem Pan. Após revelar o próprio transtorno, ele declara estar em tratamento. “Tomo um estabilizador de humor e um antidepressivo no momento. Sempre faço sessões de terapia e, uma vez por mês, vou ao psiquiatra”, relata.

