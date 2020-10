Irritada com Luiza, Raissa quebra a porta do banheiro aos chutes · .

Em A Fazenda 12, Raissa Barbosa se irritou com Luiza Ambiel e quebrou a porta do banheiro aos chutes. Nesta sexta-feira (16), as peoas conversaram sobre a saída de Carol Narizinho e a briga da atriz com Stéfani Bays. No entanto, a modelo não gostou do posicionamento da musa da banheira do Gugu e descarregou a raiva nos objetos da casa.

A conversa ocorria em tom pacífico até Raissa questionar a fofoca feita por Luiza para Biel durante a madrugada, o que originou a briga com a ex-MTV. A atriz não gostou e rebateu: “E a forma como você foi para cima da Carol outro dia, e ai?”.

“Luiza, eu estava com um problema. Tu tá jogando um problema em cima de uma discussão? Você está usando um problema para justificar o que tu fez? Eu não acredito que tu tá fazendo isso comigo”, desabafou a modelo com o tom de voz alterado ao citar a síndrome de Bordeline. Em seguida, ela cortou as relações com a veterana.

Raissa começou a chorar, relembrou a desavença com a ex-panicat e se arrependeu de não ter conversado adequadamente com a última eliminada. No entanto, Luiza seguiu com as críticas à vice-miss Bumbum e mandou a peoa guardar a sua opinião, o que a estressou de vez.

A modelo começou a bater e chutar a porta do quarto. Depois, ela se trancou no banheiro e seguiu com os pontapés no reservado até quebrar um pedaço da porta. Os espectadores da transmissão 24 horas ouviram o choro e alguns xingamentos da peoa. “Eu não aguento”, gritou ela.

Batente da porta no chão após chutes de Raissa

Jojo Todynho e Stéfani foram para a frente do reservado e tentaram acalmar Raissa. A transmissão trocou de câmera e não foi possível acompanhar a sequência da cena. Minutos depois, o PlayPlus voltou a mostrar a peoa mais calma e sentada com as amigas na sala.

Confira os vídeos:

