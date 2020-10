Islândia vence Romênia e se classifica na repescagem da Euro; Confira todos os resultados

Sensação da Euro 2016, a Islândia ainda busca garantir o direito de participar da próxima edição. Nesta quinta-feira, a Islândia bateu a Romênia por 2 a 1 e se classificou na semifinal da repescagem das Eliminatórias da Eurocopa. Sigurdsson marcou os dois gols vitória e Alexandru Maxim descontou.

Com a classificação, a Islândia enfrenta a Hungria na próxima quinta-feira. A Hungria se classificou após bater Bulgária por 3 a 1, com gols de Willi Orban, Zsolt Kalmar e Nemanja Nikolics, em Sófia.

Sensação do Borussia Dortmund, Haaland ficará de fora da Eurocopa. A Sérvia venceu a Noruega por 2 a 1 na prorrogação e garantiu vaga na próxima fase. Savić foi o destaque da partida marcando os dois gols da vitória. Normann descontou. A Servia agora encara a Escócia na próxima fase, que superou Israel, nos pênaltis.

Outro confronto definido para próxima semana é entre Geórgia e Macedónia. As seleções derrotaram Bielorrússia (1-0) e Macedónia (2-1) respectivamente e se classificaram para fase final da repescagem.

A Irlanda do Norte derrotou a Bósnia em Sarajevo. Krunić abriu o placar para o time da casa, mas McGinn empatou. Nos pênaltis, deu Irlanda do Norte. No outro lado da chave, Eslováquia e Irlanda duelaram pela vaga. Nos pênaltis, a Eslováquia garantiu a classificação.

Regulamento da repescagem

A definição é feita em jogo único. Em caso de igualdade, o regulamento prevê a realização de prorrogação de 30 minutos. Prevalecendo o empate, a decisão acontecerá através de cobranças de pênalti. A edição comemorativa de 60 anos da Eurocopa foi adiada para 2021e contará com 24 participantes.