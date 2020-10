Itália empata fora de casa com a Polônia e mantém liderança em grupo embolado na Liga das Nações

Jogando fora de casa, a Itália empatou com a Polônia em 0 a 0 e manteve a liderança na Liga das Nações. O jogo válido pela terceira rodada do grupo A1 da competição foi realizado no estádio Energa Gdansk, neste domingo.

Com o resultado, a equipe comandada por Roberto Mancini chegou aos cinco pontos, um a mais do que a Holanda, que está na segunda posição. Os poloneses vêm logo atrás com quatro pontos.

Na outra partida do grupo, a Holanda empatou fora de casa em 0 a 0 com a Bósnia e Herzegovina.

Polônia 0 x 0 Itália

GOLS: –

POLÔNIA: Fabianski, Walukiewicz, Glik, Bereszynski, Kedziora, Klich (Milik), Moder, Krychowiak, Jozwiak (Karbownik), Szymanski (Grosicki) e Lewandowski (Linetty)

Técnico: Jerzy Brzęczek

ITÁLIA: Donnarumma, Acerbi, Bonucci, Palmieri, Florenzi, Jorginho, Verratti, Barella (Locatelli), Pellegrini (Berardi), Chiesa (Keane) e Belotti (Caputo)

Técnico: Roberto Mancini

O atacante Caputo foi convodao pela primeira vez para a Itália aos 33 anos.

A Itália teve dois jogadores brasileiros em campo: Jorginho e Émerson Palmieri, ambos do Chelsea.

Posse de bola: Polônia: 39% x 61% Itália

Faltas cometidas: Polônia: 20 x 18 Itália

Chutes certos ao gol: Polônia 2 x 2 Itália

Itália e Polônia duelaram pela LIga das Nações AP

1º tempo sonolento

As duas equipes entraram em campo dispostas a exercerem uma forte marcação no adversário.

A melhor chance da partida aconteceu aos 10 minutos com o italiano Chiesa, da Juventus, que não teve felicidade ao finalizar para o gol de Fabianski.

Mesmo jogando em casa, a Polônia não conseguiu dominar a Itália. O astro Lewandowski, do Bayern de Munique, quase não tocou na bola.

Emoção no fim

O roteiro do segundo tempo foi muito parecido com o do primeiro, mas nos minutos finais as equipes se soltaram um pouco mais em busca da vitória. Mesmo assim, os goleiros pouco trabalharam.

Classificação

GRUPO A1

1º – Itália – 5 pontos

2º – Holanda – 4 pontos

3º – Polônia – 4 pontos

4º – Bósnia e Herzegovina – 2 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pela Liga das Nações.

Quarta-feira, 14/10, 15h45*, Itália x Holanda

Quarta-feira, 14/10, 15h45*, Polônia x Bósnia e Herzegovina

*horário de Brasília