Itália terá trens movidos a hidrogênio

Noticiado pela Reuters na quinta-feira (22), um acordo assinado pela operadora ferroviária italiana Ferrovie dello Stato (FS) com o maior grupo de transporte de gás natural da Europa, Snam, é uma tentativa de viabilizar o uso do hidrogênio na rede de transporte via trens”FS”.

O acordo se revela histórico, pois é a primeira vez que uma empresa ferroviária estatal e um grupo de energia formalizam um acordo visando o aproveitamento do hidrogênio como uma possível solução para cumprir as metas climáticas.

Trens ecologicamente corretos

Trem a hidrogênio francês em testes na Baixa Saxônia, na Alemanha (Fonte: Michael Wittwer/Alstom/Divulgação)Fonte: Michael Wittwer/Alstom

As duas empresas já anunciaram oficialmente na quarta-feira (21) que estavam constituindo um grupo de trabalho para avaliar projetos-piloto visando a substituição de combustíveis fósseis por hidrogênio na rede ferroviária nacional.

Nesse sentido, a Alemanha havia lançado, em setembro de 2018, os primeiros trens movidos a hidrogênio: dois modelos Coradia iLint, construídos pela fabricante francesa Alstrom, completaram sua fase de testes e provaram que podem correr por cerca de 960 quilômetros com um único tanque de hidrogênio.

A Comissão Europeia traçou diretrizes para expandir a produção e o uso do gás para ajudar a neutralizar totalmente as emissões até 2050. A Snam tem experimentado uma mistura de 10% de hidrogênio em parte de sua extensa rede de gás natural, e afirmou que 70% dela já é composta de tubos “preparados para hidrogênio”, o que facilitaria a distribuição do combustível na Itália.