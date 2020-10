Itaú abre mais de 2 mil vagas na área de Tecnologia

Duas grandes empresas anunciaram que estão contratando funcionários de todos os níveis nesta semana, o que representa um alento para os que estão à procura de emprego durante a crise da pandemia, e também um sinal de esperança para dias melhores no futuro.

Itaú Unibanco

Fonte: ShutterstockFonte: Shutterstock

O Itaú Unibanco, maior banco privado do País e maior banco América Latina, está buscando novos profissionais para integrar diversas áreas em Tecnologia. São mais de 2 mil posições, que devem ser preenchidas entre 2020 e 2021, para todos os níveis, de júnior a especialistas.

Há vagas para diversos perfis, como:

Em respeito ao período de quarentena, os processos seletivos ocorrem por videoconferência, de forma digital e sem nenhum contato físico.

As vagas para Tecnologia serão, em sua maioria, direcionadas à cidade de São Paulo, onde fica a sede do banco. Para se candidatar, o usuário deve visitar o hotsite de vagas do banco neste link.

Concentrix

Fonte: Concentrix/DivulgaçãoFonte: Concentrix

A multinacional Concentrix é uma empresa fornecedora de tecnologia em serviços, especializada no engajamento do consumidor e na melhoria do desempenho dos negócios de algumas das melhores marcas do mundo. A empresa está com 700 vagas abertas na capital paulista para contratação neste mês de outubro.

As posições disponíveis são para agente de atendimento (voz, e-mail e chat), e todo o processo de recrutamento é realizado virtualmente. Até o fim do ano, a empresa anuncia a abertura de mais 1.500 vagas, inclusive para jovens sem experiência profissional que buscam o seu primeiro emprego.

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site da Concentrix neste link.