Ituano e São Bento ficam no empate sem gols em dérbi regional pela Série C

Na noite desta sexta-feira, Ituano e São Bento se enfrentaram no Estádio Novelli Júnior, em duelo válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o dérbi regional terminou empatado em 0 a 0, resultado ruim para ambos os lados.

Os dois times fizeram um bom primeiro tempo, mas não conseguiram balançar as redes antes da saída para o intervalo. Na segunda etapa, as equipes fizeram um jogo mais truncado, e o empate sem gols persistiu até o apito final.

Com o resultado, o Ituano fica na sétima colocação do Grupo B com dez pontos conquistados em nove jogos. O São Bento, por sua vez, ocupa a nona posição – a primeira da zona do rebaixamento – com cinco pontos a menos.