Ituano vence Volta Redonda e se aproxima dos líderes do Grupo B da Série C

Neste domingo, na abertura da 11ª rodada do Brasileirão Série C, o Ituano derrotou o Volta Redonda por 2 a 0, no Estádio Novelli Júnior. Com o resultado, o Rubro-Negro conseguiu se aproximar dos líderes do Grupo B, subindo para a 6ª posição com 14 pontos.

O time de Itu foi mais ofensivo durante a etapa inicial e marcou o primeiro no finalzinho. Aos 41 minutos, Gabriel Taliari invadiu a área, foi derrubado por Wallisson e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o volante e capitão Paulinho Dias bateu no meio do gol e colocou os donos da casa na frente.



(Foto: Divulgação/Ituano)

O Ituano continuou em cima do adversário no segundo tempo, impedindo que o Volta Redonda esboçasse alguma reação. Para piorar a situação dos cariocas, aos 25 minutos, Pedrinho foi expulso por tentar agredir Gabriel Taliari. Assim, com a vantagem no placar e um jogador a mais, o Rubro-Negro começou a administrar o resultado e ainda marcou mais um aos 49, com o atacante Kadu, o que garantiu a vitória da equipe e confirmou os três pontos.

Em outra partida válida pelo Grupo B da competição, o São Bento derrotou o São José-RS por 2 a 0.