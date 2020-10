Iury fala sobre evolução no Japão e foca em boa sequência do Renofa Yamaguchi na J-League 2

O atacante Iury, que defende a camisa do Renofa Yamaguchi, destacou a vontade de continuar crescendo de produção em 2020. Segundo o jogador, que atuou no Avaí, seu desejo é melhorar ainda mais seu rendimento em campo no Japão neste ano.

– Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao Japão. Estou trabalhando muito para construir uma história no clube e no país. Vou continuar me dedicando ao máximo para que esses próximos meses sejam de conquistas para todos aqui no clube – disse.

De acordo com o jogador, que passou pelo futebol árabe e ucraniano recentemente, o grupo está em busca de uma boa sequência na disputa.

– Vamos trabalhar para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Temos que ter um ritmo forte para crescermos na tabela de classificação da competição.