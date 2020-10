Ivana descobre que é transexual no armário de Ruy; entenda · .

Ivana (Carol Duarte) descobrirá que é transexual em A Força do Querer. A loira conhecerá Tê (Tarso Brant), um homem que passou pela transição de gênero, e entenderá porque não aceita seu corpo. Em seguida, a prima de Simone (Juliana Paiva) colocará roupas do armário de Ruy (Fiuk) na novela das nove e terá a certeza de que se encontrou. “Sou eu”, dirá.

A jogadora de vôlei ficará com orgulho ao se ver com roupas masculinas no espelho. Porém, a felicidade durará pouco tempo. Joyce (Maria Fernanda Cândido) aparecerá na porta do quarto e se assustará com a aparência da herdeira que criou para ser uma “it girl”.

Mais tarde, em uma conversa com Simone, a nova cunhada de Ritinha (Isis Valverde) abrirá o jogo: “Já passou pela sua cabeça que eu possa não ser uma mulher? Trans, que eu digo é a pessoa transgênero, a pessoa que nasce com um corpo, seja de homem, seja de mulher, e não se identifica com ele! A pessoa que rejeita o próprio corpo. Como eu!”, explicará a jovem.

A filha de Silvana (Lilia Cabral) não entenderá a conversa da prima, mas Ivana fará questão de fazê-la entender: “Eu conheci um trans. Ele nasceu com o corpo de menina, criaram como menina, e ele sentia tudo isso que eu sinto, esse vazio, essa coisa de se olhar no espelho e não se reconhecer. Igualzinho!”

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.