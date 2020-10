Ivana faz viagem romântica, mas rejeita sexo com Cláudio · .

Ivana (Carol Duarte) será pedida em namoro nos próximos capítulos de A Força do Querer. Para dar início ao relacionamento, ela aceitará viajar com Cláudio (Gabriel Stauffer) que criará um momento romântico para a primeira noite dos dois. Mas a jogadora de vôlei não se sentirá à vontade e rejeitará o sexo com o rapaz na novela das nove da Globo.

Ivana aceitará o pedido de namoro de Cláudio, e os dois viajarão para Angra dos Reis para passar momentos a dois. Mas a viagem só servirá para deixar ainda mais evidentes os conflitos da jovem com seu corpo e sua aflição em ser tocada.

Primeiro, ela se mostrará incomodada em trocar beijos em público. “É chato ficar se agarrando em lugar público! Não gosto! Acho brega”, justificará ela. Depois, durante passeio de lancha, Ivana se recusará a tirar a camisa para mergulhar no mar, por vergonha dos seios.

Com medo de ter momentos mais íntimos com Cláudio, a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) fará de tudo para não ficar trancada no quarto com o namorado. Após um jantar, ela ficará enrolando para sair do restaurante.

“Vamos embora deitar, né? Só tem a gente aqui. Estou doido por uma caminhada. Você não está? Sacanagem com os garçons, fazer eles amanhecerem o dia aqui por causa da gente, vem”, dirá o rapaz.

Já no quarto, ele pedirá para a namorada usar um vestido que sua mãe colocou na mala, e ela recusará, pegando um pijama masculino. “Ei, isso é do teu irmão, não é não?”, perguntará ele. “O que tem? Peguei! Qual é o problema?”, perguntará a garota.

Irritada, Ivana irá para o banheiro e demonstrará arrependimento por ter aceitado a viagem. Quando sair, ela será surpreendida com o clima romântico criado pelo namorado, com o quarto sob a luz de velas e uma garrafa de champanhe nas mãos. “Falei que não ia acontecer nada, não falei?”, lembrará.

“A gente ainda não estava aqui”, falará o rapaz. Ela mandará ele abrir logo o espumante porque quer dormir. “Deixa pra lá! Brindar o quê?”, questionará ele, visivelmente chateado. “Você aceitou porque quis! Eu fui muito clara com você”, rebaterá Ivana.

Cláudio apagará as velas e, sem falar mais nada, deitará na cama para dormir. A irmã de Ruy (Fiuk) ficará em um canto e chorará escondida.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.