Ivana se apavora com paixão de Cláudio e treme de medo · .

Ivana (Carol Duarte) vai se apavorar com o interesse amoroso de Cláudio (Gabriel Stauffer) em A Força do Querer. Cada vez mais apaixonado pela filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido), o garoto dará um anel de compromisso para amada e a convidará para uma viagem romântica. A prima de Simone (Juliana Paiva) tremerá da cabeça aos pés com o pedido e tentará se esquivar.

As cenas irão ao ar na próxima sexta-feira (9) na novela das nove da Globo. Os jovens estarão na praia quando ele começar a se declarar. “Você é muito especial, sabia? Fiquei de cara com as coisas que eu abri pra você”, confessará o rapaz, completamente apaixonado.

Em um primeiro momento, Ivana minimizará os sentimentos dele e retrucará que também se abre com ele, mas Cláudio não vai se acanhar. “Tô impressionado mesmo, gata! Nem pro analista eu falei das coisas que falei com você”, dirá o personagem de Gabriel Stauffer.

Em seguida, o moço fará uma surpresa para a filha de Eugênio (Dan Stulbach) e lhe dará um anel de compromisso. “Vamos botar?”, insistirá ele. Sem jeito, Ivana tentará fugir da situação e se apavorará.

“[Tenho] um convite massa também… Vamos passar o fim de semana em Angra? Só nós dois?”, irá propor o apaixonado. A irmã de Ruy (Fiuk) pedirá calma para refletir sobre o assunto, mas o rapaz revelará que planejou todo o itinerário. “Não fala que não, já reservei o hotel!”, contará, animado.

Ivana não terá a menor chance de negar o pedido. Ansioso, Cláudio a arrastará para um banho de mar, e a filha de Joyce ficará encucada com a história.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.