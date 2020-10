Ivanisevic se retrata após dizer que Nadal não teria chances contra Djokovic

Goran Ivanisevic, um dos treinadores de Novak Djokovic, concedeu entrevista nesta segunda-feira ao Sport Klub e se retratou após declarações semana passada que o sérvio não daria chances a Rafael Nadal na final de Roland Garros.

“Tinha certeza de que Novak venceria Roland Garros. Estava ambicioso demais para dizer que Nadal não tinha chances, mas realmente pensei que Djokovic era o favorito. É totalmente verdade que a quadra Philippe Chatrier é a sala de estar de Nadal e que ele pode vencer até mesmo em seu pior nível, mas estava convencido de que este era o ano para Novak triunfar em Roland Garros. Novak não estava em seu melhor, no entanto, Nadal fez uma partida perfeita e isso se reflete no resultado,” disse o croata.

“Nadal o superou completamente taticamente e em nível de jogo. Foi algo parecido com a final do Aberto da Austrália do ano passado, em que Djokovic o ‘matou’, então Rafa respondeu da mesma forma aqui. Tudo começou muito mal, com uma quebra depois de ter um 40-15: quando você permite isso para Nadal, é muito difícil superar. Pensei que as condições seriam ainda mais favoráveis ​​para Novak, mas Nadal devolveu tudo. Era impossível para voltar de um placar de 2 sets a zero e uma quebra contra. Eu pensei que algo poderia acontecer em 5-4 no terceiro set, mas foi muito difícil. “

“Não tenho a sensação de que ele sacou mal na final. Talvez ele tenha feito no início, mas a partir daí ele estava bem. Ele poderia ter servido melhor, sim, e tenho a sensação de que às vezes ele tentou para imprimir muita força. Ele poderia ter usado o saque aberto mais e chegar à rede. Podemos entrar em mais detalhes, mas em geral não acho que ele foi muito ruim no saque, exceto no primeiro set: Nadal simplesmente foi incrível. “

Ivanisevic não se arrependeu de ter dito ao canal HRT que Djokovic não daria chances a Rafa: “Não, não. Fui totalmente sincero. Tenho todo o direito de expressar o que penso e acreditar no meu jogador, acreditar que este foi o ano em que Djokovic venceria Roland Garros. Repito: exagerei quando disse que Nadal não teria chance, mas naquela época acreditava mais em Novak, sempre expresso minhas opiniões diretamente: o que eu disse não aconteceu, é o que é, não acontece nada.”

“Antes da final do ano passado na Austrália, eu disse que a partida seria 50-50. Novak acabou destruindo Rafa. É muito fácil jogar a carta fácil e dizer ‘vamos ver’ ou que ‘o vencedor será o melhor jogador do dia’. Eu disse da maneira que senti. Nadal provou que ele estava totalmente errado, é claro. Agora é hora de virar a página. “

Ivanisevic seguiu e comentou as chances do pupilo em passar Nadal e Roger Federer com 20 Grand Slams. Nole ficou com 17: “Tenho certeza de que Novak tem pelo menos mais três anos para lutar pelos Grand Slams. Nadal é um ano mais velho, então veremos, embora, é claro, o que ele conquistou em Paris é talvez a maior conquista da história do esporte. Como Rafa é o rei de Paris, ele é o rei de Melbourne e é o favorito lá. Em breve, ele quebrará o recorde de semanas como número um, e eu disse há muito tempo que ele e Nadal vão ultrapassar Federer em breve, algo que continuo mantendo. “

Ivanisevic colocou em dúvida a participação de Djokovic no Masters 1000 de Paris: “Ainda não traçamos um plano concreto. Novak vai jogar em Viena com certeza, e não sabemos o que vai acontecer com Paris porque ele não pode perder pontos ou ganhá-los lá. No ano passado ele foi mal em Londres, assim este ano ele pode marcar pontos lá. Esta semana Marian (Vajda) e eu conversaremos enquanto Novak descansa e cumpre algumas obrigações de patrocinador. Em seguida, começaremos a nos preparar para Viena e Londres.”

“Além dos títulos do Grand Slam, o primeiro e mais importante seriam as semanas como número um, os títulos de Masters e o confronto direto. Mas determine quem é o GOAT será sempre uma questão de preferência, gosto pessoal, e será uma discussão que durará para sempre. Para mim essa pessoa é Novak, para outros é Federer ou Nadal. É quase impossível chegar a um consenso neste debate. No entanto, caso Novak ganhe mais Grand Slams do que Federer ou Nadal, não acho que haja dúvidas sobre quem é o melhor. “