Já com Vagner Mancini, Timão inicia preparação para pegar o Athletico

Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu início à preparação para mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O Timão fez o primeiro trabalho de olho na partida diante do Athletico-PR, que acontece nesta quarta, às 21h30, na Arena da Baixada, pela 16ª rodada da competição.

Novo treinador da equipe, Vagner Mancini já participou das atividades do dia. Após se apresentar ao elenco, ele acompanhou o trabalho regenerativo dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida do último domingo e comandou um curto treino técnico com o restante do elenco no campo.

Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube

O treinamento da tarde desta terça-feira, no CT, será o único que Mancini terá com todo o grupo antes do duelo diante da equipe paranaense. Ele terá os desfalques de Otero e Cantillo, que estão com suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Danilo Avelar, que está com o joelho lesionado e só volta em 2021, além de Cássio, que foi expulso na derrota para o Ceará. Walter, seu reserva imediato, estará em campo para defender a meta corintiana.

Além desses, há dúvidas sobre a condição física de Camacho, que ficou fora da relação do último jogo por conta de entorse no tornozelo direito, e de Lucas Piton, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de incômodo na coxa direita. O lateral-esquerdo é o titular da posição e se estiver fora de combate para esta quarta-feira, seu substituto natural será Sidcley.

Em voo fretado, a delegação viajará a Curitiba na sequência da atividade de amanhã. Antes do treino, o técnico Vagner Mancini será apresentado e concederá entrevista coletiva virtual a partir das 14h diretamente do CT Joaquim Grava. O Corinthians se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão-2020, na 17ª posição com 15 pontos em 15 partidas.