Jaguars x Lions: treinadores ameaçados e campanhas decepcionantes; onde assistir e aposta

Apenas a sétima vez na história que Detroit Lions e Jacksonville Jaguars se enfrentam. O duelo está empatado no momento, com três vitórias para cada lado. No TIAA Bank Field, em Jacksonville, pela semana 6 da temporada 2020 da NFL, neste domingo (18), às 14h, Jaguars e Lions buscam obter a vantagem no confronto direto.

A partida também coloca frente a frente dois dos técnicos mais ameaçados de demissão na temporada 2020. Após as quedas de Bill O’Brien, no Houston Texans, e Dan Quinn, no Atlanta Falcons, Doug Marrone e Matt Patricia, de Jags e Lions, respectivamente, balançam na corda bamba na NFL.

Os dois times têm campanhas semelhantes, com uma vitória e três derrotas para Detroit, e uma vitória e quatro derrotas para Jacksonville. Se mantiverem seu time com recorde negativo e não conseguirem guiá-los aos playoffs, é capaz que ambos head coaches estejam na lista dos desempregados na próxima temporada.

Desta forma, o confronto deste domingo é fundamental, com o vencedor podendo iniciar a virada na temporada.

Aposta

De acordo com o Power Football Index, mecanismo de projeções da ESPN norte-americana, o Detroit Lions é o favorito: 60.2% de chances de vencer. Os Jaguars têm 39.5% de chances de vitória.

FICHA DO JOGO

Jacksonville Jaguars x Detroit Lions

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: TIAA Bank Field, em Jacksonville

Onde ver: Game Pass da NFL