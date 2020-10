Jair Ventura analisa desempenho do Sport diante do Bota

Após engatar uma boa sequência de resultados, o Sport vive um momento de instabilidade. Neste domingo, o Leão foi superado pelo Botafogo dentro da Ilha do Retiro e perdeu a chance de subir na classificação.

Na coletiva de imprensa, o técnico Jair Ventura analisou o desempenho da sua equipe e falou sobre a falta de eficiência na hora de decidir.

‘A gente teve mais posse que o adversário. Criamos sim, nós não fomos eficazes em fazer as oportunidades, mas tivemos chances’.

Com o revés dentro de casa, o Sport fecha a rodada com 20 pontos e na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Sport no torneio nacional acontece na próxima quarta-feira, quando encara o Internacional.