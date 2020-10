Jair Ventura detalha como foi demitido por Tite, ano sabático e modo ‘camaleão’ no trabalho

Jair Ventura assinou contrato com o Sport em 25 de agosto. Foi a volta do técnico ao futebol após passar 2019 inteiro sem trabalhar, segundo ele por opção própria.

E nesta entrevista exclusiva à ESPN Brasil, o carioca de 41 anos e filho de Jairizinho, ídolo do Botafogo e tricampeão com a seleção brasileira em 1970, abriu o jogo.

Contou, por exemplo, como foi demitido por Tite ainda como jogador e por que sempre que o encontra o agradece por isto (assista ao vídeo no topo).

Detalhou também a opção por uma temporada inteira afastado, com a peculidaridade de ter virado papai, e como lida com a teoria do futebol, já que é, como diz, um estudioso do mesmo.

Defendeu a necessidade de tempo para que um trabalho apareça.

Modo ‘camaleão’, resposta que chocou e ano sabático

E não só cravou como argumentou por que entende que o “mundo do futebol é diferente”.

Tempo e por que ‘mundo do futebol’ é diferente

Com dez anos como técnico completados este ano, o ex-comandante de Botafogo, Santos e Corinthians não ficou em cima do muro quando questionado sobre Klopp ou Mourinho.

E também cravou quais são, para ele, os cinco pilares para que um técnico tenha sucesso.

Os 5 pilares de Jair para o sucesso de um técnico

Lembrou também, dentro de sua linha de trabalho ao estilo ‘camaleão’, de mudanças e novidades o tempo todo, como chocou a imprensa ao responder um questionamento em sua primeira coletiva como técnico efetivo do Botafogo.

Com o Sport, oitavo colocado e que neste domingo encara fora de casa, em Pituaçu, o Bahia pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Jair Ventura soma até aqui quatro vitórias, um empate e duas derrotas (61,9% de aproveitamento).

Bem melhor que seu antecessor, o demitido Daniel Paulista, que em cinco partidas conseguiu apenas quatro pontos em 15 disputados (uma vitória, um empate e três derrotas, aproveitamento de 26,6%).