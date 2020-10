Jair Ventura reencontra Mano Menezes, a sua pedra no sapato

Em franca ascensão no Campeonato Brasileiro, o Sport terá um desafio complicado neste fim de semana. No Estádio Pituaçu, o rival é o Bahia, que vem de triunfo na rodada passada.

Além de colocar a prova o bom momento no torneio, o jogo será interessante para o técnico Jair Ventura, que reencontra Mano Menezes, um treinador que costuma impor dificuldades nos encontros entre eles.

Desde 2016, quando Jair Ventura assumiu o Botafogo, os dois técnicos se enfrentaram nove vezes. Mano venceu seis vezes, Jair apenas uma e outros dois empates completam o retrospecto.

Na temporada 2018 os dois chegaram a decidir a final da Copa do Brasil. Na ocasião, Mano Menezes, na época do Cruzeiro, levou a melhor diante do Corinthians, de Jair.

Confira os placares dos jogos entre Jair Ventura x Mano Menezes:



Botafogo 2 x 5 Cruzeiro – Copa do Brasil 2016

Cruzeiro 0 x 2 Botafogo – Brasileirão 2016

Cruzeiro 1 x 0 Botafogo – Copa do Brasil 2016

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2017

Botafogo 2 x 2 Cruzeiro – Brasileirão 2017

Santos 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão 2018

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Copa do Brasil 2018

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil 2018

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians – Brasileirão 2018