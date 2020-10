Jake critica selinho de mulheres e diz que ‘apagou’ beijão em Mariano · .

A festa da semana em A Fazenda 12 foi movimentada, com choro, bebedeira e uma nova punição aos peões. A balada continuou rendendo assunto no confinamento durante todo sábado (3). Jakelyne Oliveira disse que esqueceu o beijão que tinha dado em Mariano e, em outro momento, criticou o selinho entre mulheres em rede nacional.

“Eu dou selinho nas minhas amigas, pra mim é normal, mas a gente está em rede nacional. Não precisa”, opinou a peoa em conversa na cozinha, ao falar que pretende evitar esse tipo de situação com as colegas da casa.

“Vocês estão dando selinho também, os homens?”, perguntou Victória Villarim. “É nojento”, disparou Juliano Ceglia. “Só o Cartola [Lucas Strabko] que vem com uma agressividade”, disse Mateus Carrieri.

“Se você não beijar, ele fica bravo”, completou Lucas Selfie. “É, Jake. A gente pode fazer isso lá fora, mas aqui é complicado”, finalizou a Victória. Assista ao vídeo com a conversa abaixo:

A fala de Jakelyne causou polêmica nas redes sociais, já que a modelo não tem problemas em protagonizar momentos de “pegação” com Mariano. Na última noite, os dois derão um beijo bastante empolgado durante a festa e depois ficaram debaixo das cobertas no sofá.

Neste sábado (3), em um papo com Raissa Barbosa na casa da árvore, a ex-miss Brasil falou que “apagou” esse momento da memória. “A gente pensou que ia ser tipo relacionamento de escola, de colegial, só beijinho. A gente estava se controlando nos beijinhos, mas fiquei sabendo que ontem a gente deu mó beijão. Eu não lembro, não”, contou Jake.

“Você não lembra de nada que você dez ontem?”, questionou Raissa. “Lembro de algumas coisas, sei que eu não causei e não fiz nada de errado, mas eu não lembro do beijo. Dizem que a gente ficou se beijando um tempão. Mas eu misturei bebidas, aí me esqueço”, comentou a ex-miss.

Veja a conversa entre as duas abaixo e o beijo de Jake e Mariano:

Jake e Mariano no maior romance… E novamente, foram interrompidos! Desta vez, por Lipe Ribeiro na #FestaAFazenda 😂😅

