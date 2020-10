Janderson revela como Mancini anunciou ida ao Corinthians e cita qualidades que podem fazê-lo resgatar clube

Foi durante o jantar, já após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, que o técnico Vagner Mancini anunciou aos jogadores do Atlético-GO que estava de saída para o Corinthians. Aquela altura alguns já suspeitavam do fato por causa do “zum-zum” nas redes sociais. Mas foi um choque, segundo revelou Janderson em entrevista ao jornalista dos canais ESPN Flavio Ortega.

“Todo mundo entrou em campo sem saber de nada. A gente estava focado na vitória. Depois do jogo entrei no Instagram e começou a aparecer notícias e tal. Aí até comentei com os companheiros. Só que foi uma coisa muito rápida. A gente voltou pro CT para jantar e ele [Mancini] já reuniu o grupo todo e falou que estava indo para o Corinthians”, disse Janderson.

O atacante de 21 anos, que em agosto foi emprestado pelo Corinthians ao Atlético-GO até o fim do Campeonato Brasileiro, disse que sentiu o efeito do trabalho de Mancini assim que passou a treinar pelo “Dragão”.

“Retomei minha confiança aqui. Quando comecei a jogar, o Mancini falou que era para eu ir pra cima, fazer o que eu sei de bom, que é ir pra cima dos adversários. Quando você tem a confiança do treinador, você se sente muito mais leve e aliviado. Se estou vivendo essa boa fase é graças a ele e a comissão técnica. Foi uma boa eu vir para o Atlético-GO”, disse o jogador.

“Mancini é um excelente profissional. É um técnico muito bom. Quando tem de cobrar, ele cobra. Quando tem de falar, ele fala. Também passa muita confiança para o jogador. Isso é muito importante. Creio eu que ele vai fazer um excelente trabalho no Corinthians. Vai chegar para somar. É um excelente treinador. Espero que ele possa ser chegar lá e ser muito feliz”, afirmou.

Autor de um dos gols do triunfo atleticano no domingo, Janderson acredita justamente nesse impacto no Corinthians agora com Mancini. Vale lembrar que a equipe foi para a zona de rebaixamento do campeonato após a derrota para o Ceará por 2 a 1.

O time corintiano soma apenas 15 pontos em 15 jogos, enquanto o Atlético-GO, cotado anteriormente para ocupar a zona da degola, tem 18 e está na 12ª colocação. Entre as surpresas, os atleticanos já derrotaram Vasco e Flamengo.

“É complicado estar nessa situação, né? Se eu tenho uma vida melhor, se eu dou um suporte pra minha família é graças ao Corinthians e a Deus, que me acolheu, que me comprou do Joinville, que meu deu oportunidade no profissional. Eu torço muito pelo Corinthians, não vou negar. Espero que eles possam sair o mais rápido possível dessa situação horrível. Corinthians é time grande, time de massa e não merece estar nessa situação”, disse.

Em uma fase boa, Janderson também disse que espera retornar ao Corinthians. Como ele já completou 11 jogos no Brasileirão, isso não poderá ocorrer na atual temporada. Mas, independentemente disso, ele entende que o Corinthians sairá ganhando.

“Estou fazendo o meu papel aqui pra, se Deus quiser, voltar mais forte para o Corinthians, com mais bagagem, mais maturidade. Querendo ou não, estou tendo sequência muito boa. Estou feliz por esse momento. Espero voltar ao Corinthians mais forte ainda”.