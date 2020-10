Janela fecha, e Porto não contrata Lucas Veríssimo, do Santos

O Porto, de Portugal, não conseguiu contratar Lucas Veríssimo, do Santos. A janela de transferências se encerra na noite desta terça-feira no país.

O Porto ofereceu 6,5 milhões de euros (R$ 42,6 mi). Parte do valor seria pago em 2020 e o restante em 2021. Com essa quantia, o Peixe avançaria no acordo com o Hamburgo, da Alemanha, pela dívida de R$ 30 milhões por Cleber Reis.

O Alvinegro chegou a dar o negócio como certo, mas esbarrou no percentual de futura venda, na divisão de direitos econômicos entre empresários e, principalmente, na falta de tempo hábil.

Outro entrave foi burocrático. O Santos, em período eleitoral, precisa do aval do Conselho Deliberativo e Comissão Fiscal. A comissão chegou a dar o “ok” no fim da tarde desta terça, porém, a operação já havia caído.

Lucas Veríssimo bate na trave novamente. O zagueiro de 25 anos recebe propostas da Europa desde 2018. O contrato termina em 2024.