JBS abre novas vagas de EMPREGO pelo país; veja os cargos

Desempregado? A indústria de alimentos, JBS, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego, disponíveis para diferentes áreas de atuação. A empresa oferece 82 vagas no momento.

“JBS S.A. é uma empresa brasileira de Goiás, fundada em 1953. É uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. A companhia opera no processamento de carnes bovina, suína e de frango e no processamento de couros.”

As vagas estão distribuídas por unidades da empresa em vários estados, como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, entre outros.

A empresa informa que os salários são compatíveis com o mercado. Os requisitos e benefícios adicionais variam para cada vaga.

Confira abaixo alguns caragos disponíveis:

Cargos

Vendedor

Supervisor Regional de Vendas

Coordenador de Recursos Humanos

Analista Tributário

Promotor de Vendas

Operador de Produção

Mecânico de Manutenção

Analista de Custos

Faturista

Técnico em Agropecuária

Gerente de Loja

Assistente de Logística

Ajudante de Armazém

Analista de Qualidade

Assistente de Recursos Humanos

Além das vagas citadas, a empresa também disponibiliza um programa de inclusão para pessoas com deficiência.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever no site de vagas da empresa e selecionar o cargo de seu interesse. Para cadastro, será necessário enviar seu currículo.