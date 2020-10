Jean Pyerre testa positivo para covid-19 antes do Gre-Nal

O meia-atacante do Grêmio Jean Pyerre testou positivo para covid-19 neste sábado, horas antes do Gre-Nal válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Gaúcho realizou 69 testes na última quinta-feira – com resultado confirmado neste sábado, incluindo jogadores, comissão técnica e funcionários. Foram 68 negativos e o positivo do jogador.

Jean Pyerre foi afastado do restante do elenco, está assintomático e cumprirá quarentena de 15 dias segundo recomendação do departamento médica do clube. O atleta estava se recuperando de lesão muscular na coxa direita.

Sem o meia-atacante, o Grêmio recebe o Internacional, às 17h (Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. Os tricolores somam 13 pontos no 15ª lugar, enquanto os colorados são vice-líderes, com 21.