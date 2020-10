Jeiza dá um basta e manda Edinalva para a casa de Ritinha · .

Jeiza (Paolla Oliveira) perderá a paciência com Edinalva (Zezé Polessa) em A Força do Querer. Cansada da folgada em sua casa e enciumada com a possibilidade de Zeca (Marco Pigossi) encontrar Ritinha (Isis Valverde) toda vez que a garota for visitar a mãe, a policial dará um basta. Ela mandará a nortista ir morar com a filha na novela das nove da Globo.

Hospedada na casa de Cândida (Gisele Fróes), Edinalva receberá a visita da “sereia”. Quando a mãe de Jeiza chegar, ela contará sobre a tarde que passou com Ritinha e lamentará o fato de su anfitrião não ter conhecido a fujona.

“Ficou foi tempo. Falou da viagem, falou dos presentes que ganha do marido. O menino é doido por ela. Ai, um chamego só aqueles dois”, vai se gabar Edinalva. Neste momento, a policial entrará em casa.

Insatisfeita com a hóspede, ela ficará ainda mais incomodada ao ficar sabendo que a ex-mulher de Zeca esteve em seu lar. “Ah é?”, perguntará tensa. “É, com motorista todo paramentado. Ela muito bonita, toda enfeitada”, contará a mãe da “sereia”.

Chega para lá

Sem papas na língua, a policial mandará seu recado na lata. “Pois a senhora podia passar um tempo por lá com ela. Hospedada na casa dela. Não é bom? Até encontrar um lugar pra senhora”, sugerirá Jeiza.

Cândida chamará a atenção da filha, mas ela não aliviará a direta. “Mas não é? Seria ótimo! A senhora fica hospedada lá, e aí pode procurar com calma sua casa. Pode até ter a sorte de encontrar perto da família. Porque, não tem cabimento, não é? A senhora aqui e eles lá, do outro lado da ponte”, falará a loira, em tom de deboche.

“É, pode ser até que mais tarde eu pense assim. Mas, agora, sabe, eu me apeguei demais a esse ‘Portugal Pequeno’. Isso lembra muito o Pará, isso aqui”, justificará Edinalva.

Sem engolir a desculpa da amiga da mãe, Jeiza tratará de deixar claro que a presença dela está com os dias contados. “Do jeito que a senhora é descansada, na casa da sua filha vai poder procurar com mais calma. Bastante calma. Porque o prazo que eu te dei, tá em cima”, lembrará a lutadora de MMA.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar no ano que vem.

